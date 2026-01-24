Реклама

15:08, 24 января 2026

Журова оценила недопуск россиян до церемонии открытия Олимпиады

Андрей Стрельцов
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила недопуск россиян до участия в параде спортсменов на открытии Олимпиады-2026. Ее цитирует РИА Новости.

«Я бы сказала, что это даже очень хорошо. Правда, идти без флага и гимна, чтобы половина страны спрашивала: "А зачем они пошли на это открытие в таких условиях?" То есть даже смысла нет», — заявила депутат.

По ее мнению, решение Международного олимпийского комитета пойдет на пользу российским спортсменам. «Лучше ребята будут спокойно тренироваться и готовиться», — сказала Журова.

Ранее 24 января в МОК заявили, что россияне не примут участия в церемонии открытия Олимпиады. «Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах», — отметили в пресс-службе организации.

Церемония открытия Олимпиады в Италии состоится 6 февраля, соревнования продлятся до 22 февраля. На данный момент приглашение на Игры-2026 получили девять российских спортсменов. Все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

