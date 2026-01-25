Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:49, 25 января 2026Россия

Беременным россиянкам стал доступен бесплатный тест на хромосомные аномалии

Беременным россиянкам стал доступен по ОМС тест на хромосомные аномалии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom  

Беременным россиянкам стало бесплатно доступно неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) для оценки риска хромосомных аномалий у ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу государственных гарантий на 2026 год.

В новой программе уточнена формулировка о дородовой диагностике нарушений развития ребенка. Так, в настоящее время речь идет об определении внеклеточной ДНК плода по взятой из вены крови матери. Процедуру можно сделать, используя полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее НИПТ, помогающий выявлять синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие патологии, проводился платно. Известно, что его стоимость в частных клиниках может достигать 50 тысяч рублей.

В декабре сообщалось, что в 2026 году планируется запустить получение лекарственных препаратов через «Почту России».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина отвергла ключевое требование России на переговорах. Вместо этого Киев нанес самый массированный удар по Белгороду

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Телефонные мошенники придумали притворяться мигрантами

    В московский регион пришли 30-градусные морозы

    Россиянин расправился с другом на охоте и хотел выдать все за случайность

    Беременным россиянкам стал доступен бесплатный тест на хромосомные аномалии

    В Европе раскрыли кандидата на роль переговорщика по Украине

    Полки американских магазинов опустели

    Обвиняемую в афере с похищением подростка 18-летнюю россиянку арестовали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok