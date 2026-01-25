Беременным россиянкам стал доступен бесплатный тест на хромосомные аномалии

Беременным россиянкам стал доступен по ОМС тест на хромосомные аномалии

Беременным россиянкам стало бесплатно доступно неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) для оценки риска хромосомных аномалий у ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу государственных гарантий на 2026 год.

В новой программе уточнена формулировка о дородовой диагностике нарушений развития ребенка. Так, в настоящее время речь идет об определении внеклеточной ДНК плода по взятой из вены крови матери. Процедуру можно сделать, используя полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее НИПТ, помогающий выявлять синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие патологии, проводился платно. Известно, что его стоимость в частных клиниках может достигать 50 тысяч рублей.

