Более 10 тысяч авиарейсов отменили в США из-за непогоды

Более десяти тысяч авиарейсов отменили в США из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.

По информации сайта, в воскресенье, 25 января, в 17:15 по московскому времени число отмененных рейсов достигло 10 062.

По прогнозу национальной метеорологической службы, ожидаются сильный снегопад и опасный гололед в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины. Вследствие этого минимум в 21 штате объявили чрезвычайное положение.

Ранее в январе в аэропортах Москвы задержали и отменили более 180 рейсов. Сотрудники столичных авиагаваней бесперебойно расчищали взлетно-посадочные полосы и обрабатывали самолеты противообледенительными реагентами.