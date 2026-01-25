Более 10 тысяч авиарейсов отменили в США из-за непогоды

Более десяти тысяч авиарейсов отменили в США из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.
По информации сайта, в воскресенье, 25 января, в 17:15 по московскому времени число отмененных рейсов достигло 10 062.
По прогнозу национальной метеорологической службы, ожидаются сильный снегопад и опасный гололед в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины. Вследствие этого минимум в 21 штате объявили чрезвычайное положение.
Ранее в январе в аэропортах Москвы задержали и отменили более 180 рейсов. Сотрудники столичных авиагаваней бесперебойно расчищали взлетно-посадочные полосы и обрабатывали самолеты противообледенительными реагентами.