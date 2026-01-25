Реклама

19:05, 25 января 2026

Более 10 тысяч авиарейсов отменили в США из-за непогоды

В США из-за снегопада и гололеда отменили более 10 тысяч авиарейсов
Екатерина Ештокина

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Более десяти тысяч авиарейсов отменили в США из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.

По информации сайта, в воскресенье, 25 января, в 17:15 по московскому времени число отмененных рейсов достигло 10 062.

По прогнозу национальной метеорологической службы, ожидаются сильный снегопад и опасный гололед в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины. Вследствие этого минимум в 21 штате объявили чрезвычайное положение.

Ранее в январе в аэропортах Москвы задержали и отменили более 180 рейсов. Сотрудники столичных авиагаваней бесперебойно расчищали взлетно-посадочные полосы и обрабатывали самолеты противообледенительными реагентами.

