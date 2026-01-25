Брат Нурмагомедова одержал победу на турнире UFC

Боец MMA Умар Нурмагомедов победил Фигередо решением судей на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Дейвесоном Фигередо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 324. Результаты приводит ТАСС.

Поединок прошел в американском Лас-Вегасе в легчайшем весе. Троюродный брат бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением судей.

Ранее Нурмагомедов одержал победу над американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321. Поединок продлился три раунда. Он завершился победой единогласным решением судей.

На счету Нурмагомедова теперь 20 побед в поединках по правилам смешанных единоборств и одно поражение. В активе бразильца 25 побед и шесть поражений, еще один поединок с его участием завершился вничью.