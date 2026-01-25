Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:43, 25 января 2026Спорт

Брат Нурмагомедова одержал победу на турнире UFC

Боец MMA Умар Нурмагомедов победил Фигередо решением судей на турнире UFC
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Дейвесоном Фигередо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 324. Результаты приводит ТАСС.

Поединок прошел в американском Лас-Вегасе в легчайшем весе. Троюродный брат бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением судей.

Ранее Нурмагомедов одержал победу над американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321. Поединок продлился три раунда. Он завершился победой единогласным решением судей.

На счету Нурмагомедова теперь 20 побед в поединках по правилам смешанных единоборств и одно поражение. В активе бразильца 25 побед и шесть поражений, еще один поединок с его участием завершился вничью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина отвергла ключевое требование России на переговорах. Вместо этого Киев нанес самый массированный удар по Белгороду

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Известного российского рэпера уличили в неоплате автомобильных штрафов

    В России отреагировали на массированный обстрел Белгорода на фоне мирных переговоров

    Российская тревел-блогерша описала жизнь людей в глухой тайге фразой «помощь не придет»

    Россиянам раскрыли лайфхак для выгодного бронирования отеля

    Владелец пекарни «Машенька» рассказал о подаренных Путиным сладостях

    На юге Украины прогремели взрывы

    Телефонные мошенники придумали притворяться мигрантами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok