Депутат Рады назвал нормальным мышление о единстве Украины, России и Белоруссии

Депутат Рады Дмитрук назвал нормальным мышление о единстве Украины и России

Совместный парад ВС Украины, России и Белоруссии в Киеве, 2010 г. Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

Объявленный в розыск на Украине депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал нормальным мышление о единстве Украины, России и Белоруссии. На данную тему он высказался в своем Telegram-канале.

«Нормальность — это не война и не вражда. Нормальность — это государственное мышление о единстве Украины, России и Белоруссии», — заявил он.

Также политик отметил, что странам необходимо взять лучшее, что у них есть, совместить духовную и государственную жизнь и вместе идти в будущую православную цивилизацию.

