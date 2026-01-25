Реклама

Бывший СССР
17:56, 25 января 2026Бывший СССР

Депутат Рады назвал нормальным мышление о единстве Украины, России и Белоруссии

Депутат Рады Дмитрук назвал нормальным мышление о единстве Украины и России
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Совместный парад ВС Украины, России и Белоруссии в Киеве, 2010 г

Совместный парад ВС Украины, России и Белоруссии в Киеве, 2010 г. Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

Объявленный в розыск на Украине депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал нормальным мышление о единстве Украины, России и Белоруссии. На данную тему он высказался в своем Telegram-канале.

«Нормальность — это не война и не вражда. Нормальность — это государственное мышление о единстве Украины, России и Белоруссии», — заявил он.

Также политик отметил, что странам необходимо взять лучшее, что у них есть, совместить духовную и государственную жизнь и вместе идти в будущую православную цивилизацию.

Ранее в январе Дмитрук также заявил, что сейчас есть только два сценария развития конфликта на Украине.

