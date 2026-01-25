Девочка спасла жизнь больной матери благодаря звонку на прямую линию с Путиным

Женщине провели трансплантацию после звонка дочери на прямую линию с Путиным

Девочка спасла жизнь матери благодаря звонку на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, пишет ТАСС.

Отмечается, что тяжелобольной женщине требовалась трансплантация, о чем сообщила ее дочь. Впоследствии россиянке оказали необходимую помощь.

«Ее [пациентку] перевели в федеральный центр, по экстренным показаниям провели хирургическое вмешательство, трансплантацию, ну и благоприятный исход», — указал Мурашко.

