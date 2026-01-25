Телефонные мошенники придумали притворяться мигрантами

Телефонные мошенники начали притворяться мигрантами для большей убедительности

В попытке втереться в доверие к своим жертвам телефонные мошенники начали имитировать среднеазиатский акцент и выдавать себя за трудовых мигрантов, работающих в коммунальных службах. О новом способе обмана пишет Baza.

Издание приводит в пример историю москвича по имени Артем. Ему по телефону позвонил мужчина, представившийся сотрудником управляющей компании. Собеседник на ломаном русском объяснил, что будет менять ключ от домофона, и пообещал закинуть новый в почтовый ящик, а после этого попрощался.

Через 40 минут тот же мужчина позвонил снова и попросил сказать код, пришедший на почту, «для перепрошивка». Артем начал говорить цифры, но заметил, что отправителем является мессенджер Telegram. «Коммунальщик» заявил, что так называется его «компания домофоновая», а когда понял, что ему не верят, извинился и пообещал больше не беспокоить.

Ранее доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала, что россияне особенно уязвимы перед мошенниками в состоянии апатии, упадка сил и подавленности, которые обычно усиливаются зимой. Она объяснила, что в состоянии упадка сил когнитивные функции работают не в полную силу и эту особенность психики злоумышленники активно эксплуатируют.