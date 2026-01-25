Игрок поставил почти миллион рублей на футбольные матчи и проиграл

Клиент букмекерской конторы сделал экспресс-ставку на четыре матча Лиги Европы и проиграл. Об этом сообщает Betonmobile.

Сумма проигрыша составила 760 тысяч рублей. Игрок поставил на победу «Лиона» добился победы со счетом 1:0, три забитых «Браннов» мяча в ворота «Митьюлланда», Х2 в матче «Виктории» и «Порту». Его подвел «Фенербахче», который не смог поразить ворота «Астон Виллы» (0:1).

13 января сообщалось, что россиянин поставил 500 тысяч рублей на победу «Реала» и проиграл. Клиент букмекерской конторы потерял полмиллиона рублей, поставив на победу сливочных над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. «Барселона» победила со счетом 3:2.

