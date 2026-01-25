Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:47, 25 января 2026Наука и техника

Новый китайский дрон с пехотной винтовкой показал «беспрецедентную точность»

SCMP: Китай успешно испытал дрон с пехотной винтовкой для спецопераций
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Китай провел успешные испытания нового высокоточного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с винтовкой, который способен поражать цели размером с человека на расстоянии ста метров. Об этом пишет South China Morning Post.

Предназначенный для специальных военных операций беспилотник продемонстрировал «беспрецедентную точность». Дрон на высоте в 10 метров и на дистанции 100 метров произвел 20 одиночных выстрелов в мишень размером 50 на 50 сантиметров, попадания были точными на все сто процентов.

Особенность нового китайского беспилотника в том, что он использует обычную штатную пехотную винтовку, а не специальное оружие. Для этого была перебрана система крепления.

Кроме того, специалисты для повышения точности нанесения ударов создали специальное программное обеспечение, которое корректирует стрельбу с учетом расстояния, ветра и ориентации БПЛА.

Ранее стало известно о лазерной системе противодействия FPV-дронам, способной поражать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) за 0,5 секунды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Против правой руки Си Цзиньпина возбудили уголовное дело. Чиновник обвиняется в передаче США данных о ядерном оружии Китая

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    На Украине заявили о самой сложной неделе с 2022 года

    Верховный лидер Ирана укрылся в бункере в ожидании удара США

    Новый китайский дрон с пехотной винтовкой показал «беспрецедентную точность»

    Расчлененного россиянина нашли в выгребной яме

    В МИД России прокомментировали слова Трампа о появлении у США супероружия

    Орбан вновь ответил на хамство Зеленского

    Появилось видео эпичного уничтожения пехоты и техники ВСУ у Константиновки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok