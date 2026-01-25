Новый китайский дрон с пехотной винтовкой показал «беспрецедентную точность»

SCMP: Китай успешно испытал дрон с пехотной винтовкой для спецопераций

Китай провел успешные испытания нового высокоточного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с винтовкой, который способен поражать цели размером с человека на расстоянии ста метров. Об этом пишет South China Morning Post.

Предназначенный для специальных военных операций беспилотник продемонстрировал «беспрецедентную точность». Дрон на высоте в 10 метров и на дистанции 100 метров произвел 20 одиночных выстрелов в мишень размером 50 на 50 сантиметров, попадания были точными на все сто процентов.

Особенность нового китайского беспилотника в том, что он использует обычную штатную пехотную винтовку, а не специальное оружие. Для этого была перебрана система крепления.

Кроме того, специалисты для повышения точности нанесения ударов создали специальное программное обеспечение, которое корректирует стрельбу с учетом расстояния, ветра и ориентации БПЛА.

Ранее стало известно о лазерной системе противодействия FPV-дронам, способной поражать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) за 0,5 секунды.