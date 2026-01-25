Реклама

Экономика
16:17, 25 января 2026Экономика

Колесо обозрения в Москве прекратило работу из-за непогоды

Колесо обозрения «Солнце Москвы» прекратило работу из-за непогоды
Анна Щербакова
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Колесо обозрения «Солнце Москвы» прекратило работу из-за непогоды. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной площадки.

До этого температура в московском регионе упала до минус 25 градусов.

В Гидрометцентре России рассказали, что столбики термометров в районе подмосковных Серебряных Прудов опустились до отметки в 25,3 градуса ниже нуля. А в Черустях — до минус 22,4 градуса.

На главной метеостанции в Москве, которая расположена на ВДНХ, зафиксировали минус 14 градусов.

Еще раньше главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура опускалась до минус 17 градусов.

