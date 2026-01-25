Реклама

Мир
03:41, 25 января 2026Мир

Конгрессвумен призналась в любви к спецпредставителю Путина

Конгрессвумен Луна заявила, что Дмитриев может увидеться с ней в любое время
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexei Druzhinin / Sputnik / Reuters

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призналась в любви к спецпредставителю президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллу Дмитриеву. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

«Я люблю Кирилла, и он может увидеться со мной в любое время. Я буду рада этому», — ответила она на вопрос о дате будущей встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее Дмитриев рассказал о конструктивных встречах с представителями США в Давосе. «Встречи проходят конструктивно. Все больше и больше людей осознают правильность позиции России», — подчеркнул он.

