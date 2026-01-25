Орешкин назвал возможным передачу миллиарда долларов в Совет мира

Замглавы АП Орешкин назвал возможным передачу $1 млрд от России в Совет мира

Россия технически может передать миллиард долларов, заблокированных США, в организованный главой Белого дома Дональдом Трампом Совет мира. Об этом заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, передает ТАСС.

По его словам, юридически активы по-прежнему принадлежат Москве, и если они будут разблокированы, то руководство страны будет решать, как распорядиться этими средствами. «Если американские банки, которым сейчас запрещено исполнять поручения Российской Федерации, эти поручения выполнят, то транзакция таким образом произойдет», — объяснил чиновник.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом рассказал, что Москва готова передать в Совет мира миллиард долларов на восстановление региона. При этом он отметил, что американская и российская стороны ранее уже обсуждали этот вопрос, и дискуссия еще не завершена.

Сам Трамп назвал инициативу Путина «очень интересной», но не стал вдаваться в подробности. Совет мира учредили во время Всемирного экономического форума в Давосе. На первом этапе в него вошли 19 стран, в том числе Армения, Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Турция и Узбекистан.