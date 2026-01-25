Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:06, 25 января 2026Спорт

Медведев вылетел с Australian Open

Российский теннисист Медведев проиграл и вылетел с Australian Open-2026
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл американцу Лернеру Тьену в матче четвертого круга Australian Open-2026 и вылетел с турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Тьен одержал победу в трех сетах — 6:4, 6:0, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 42 минуты. Таким образом, в мужской части сетки нынешнего Australian Open не осталось россиян.

Медведев занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Тьен является 29-й ракеткой мира. В четвертьфинале Australian Open 20-летний американец сыграет с немцем Александром Зверевым.

24 января Australian Open покинул другой российский теннисист, Карен Хачанов. Он проиграл итальянцу Лучано Дардери в четырех сетах — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:4.

Australian Open-2026 проходит в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд турнира составляет 111,5 миллиона австралийских долларов (почти 75 миллионов долларов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ночью выпустили по Белгороду 24 боеприпаса

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Песков рассказал о реакции Европы на публикацию переписки Трампа и Макрона

    Отключение электроэнергии в Мурманской области связали с древними опорами

    Медведев вылетел с Australian Open

    Помощник Путина пообщался с Кушнером

    Названа возможная причина смерти режиссера Олейникова

    Российские военные поразили обеспечивающий деятельность ВПК Украины объект

    Часть жителей Запорожской области осталась без света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok