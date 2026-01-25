Медведев вылетел с Australian Open

Российский теннисист Медведев проиграл и вылетел с Australian Open-2026

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл американцу Лернеру Тьену в матче четвертого круга Australian Open-2026 и вылетел с турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Тьен одержал победу в трех сетах — 6:4, 6:0, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 42 минуты. Таким образом, в мужской части сетки нынешнего Australian Open не осталось россиян.

Медведев занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Тьен является 29-й ракеткой мира. В четвертьфинале Australian Open 20-летний американец сыграет с немцем Александром Зверевым.

24 января Australian Open покинул другой российский теннисист, Карен Хачанов. Он проиграл итальянцу Лучано Дардери в четырех сетах — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:4.

Australian Open-2026 проходит в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд турнира составляет 111,5 миллиона австралийских долларов (почти 75 миллионов долларов).