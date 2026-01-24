Реклама

09:49, 24 января 2026Спорт

Российский теннисист Хачанов вылетел с Australian Open

Россиянин Хачанов проиграл итальянцу Дардери и вылетел с Australian Open
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл итальянцу Лучано Дардери и вылетел с Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии завершился победой Дардери в четырех сетах — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продлилась 3 часа 23 минуты.

29-летний Хачанов занимает 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Дардери располагается на 25-й позиции. В четвертом круге он встретится с соотечественником Янником Синнером.

23 января российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Australian Open, победив представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе — 6:3, 6:4. В следующей стадии турнира 18-летняя теннисистка сыграет с 12-й ракеткой мира — украинкой Элиной Свитолиной.

Australian Open-2026 проходит в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд турнира составляет 111,5 миллиона австралийских долларов (почти 75 миллионов долларов).

