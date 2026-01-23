Россиянка Андреева вышла в четвертый круг Australian Open и сыграет с украинкой

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Australian Open (AO) 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем круге россиянка, занимающая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), победила представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе (79-е место рейтинга). Матч прошел в среду, 23 января, и продлился два сета. Андреева взяла верх со счетом 6:3, 6:4.

В четвертом круге Андреева сыграет c 12-й ракеткой мира — украинкой Элиной Свитолиной. Ранее та в третьем круге победила другую россиянку — Диану Шнайдер.

Ранее Андреева объяснила нежелание менять спортивное гражданство. Теннисистка заявила, что даже не задумывалась об этом, несмотря на примеры соотечественниц.