Момент падения такси с россиянкой и ребенком в водоканал попал на видео

Момент падения такси с россиянкой и ребенком в водоканал в Махачкале попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».

По данным издания, машину унесло из-за скользкой дороги. На размещенных кадрах видно, как автомобиль развернуло и он упал с пассажирами в водоем.

Известно, что рядом оказались неравнодушные люди, которые помогли людям выбраться. Так, мужчины забрались на перекладину и подхватили ребенка, которого таксист передал через окно. Затем россияне вытащили и мать. Пострадавших нет.

Власти Дагестана собираются наградить мужчин, которые спасли женщину и ребенка. Водитель такси Нурислам Рамазанов рассказал, что вез пассажиров в больницу, а дорога была не очищена и во льду.