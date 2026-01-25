Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:44, 25 января 2026Россия

Момент падения такси с россиянкой и ребенком в водоканал попал на видео

Падение такси с россиянкой и ребенком в водоканал в Махачкале попало на видео
Екатерина Ештокина

Момент падения такси с россиянкой и ребенком в водоканал в Махачкале попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».

По данным издания, машину унесло из-за скользкой дороги. На размещенных кадрах видно, как автомобиль развернуло и он упал с пассажирами в водоем.

Известно, что рядом оказались неравнодушные люди, которые помогли людям выбраться. Так, мужчины забрались на перекладину и подхватили ребенка, которого таксист передал через окно. Затем россияне вытащили и мать. Пострадавших нет.

Материалы по теме:
50 лет назад над Москвой взорвался пассажирский самолет. Почему за этот теракт никто не ответил?
50 лет назад над Москвой взорвался пассажирский самолет.Почему за этот теракт никто не ответил?
9 октября 2021
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон. В результате ЧП погибли два пассажира и пострадали 20
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон.В результате ЧП погибли два пассажира и пострадали 20
13 августа 2021

Власти Дагестана собираются наградить мужчин, которые спасли женщину и ребенка. Водитель такси Нурислам Рамазанов рассказал, что вез пассажиров в больницу, а дорога была не очищена и во льду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф назвал переводчика Путина легендой

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Российская теннисистка Андреева и украинка Свитолина отказались от рукопожатия после матча

    Власти захотели наградить россиян за спасение упавших в воду женщины с ребенком

    В Роспотребнадзоре сделал предупреждение из-за вспышки вируса Нипах

    Колесо обозрения в Москве прекратило работу из-за непогоды

    Песков заявил о нежелании России когда-либо контактировать с одним политиком

    Стало известно о задуманном США и Украиной в Донбассе

    Кушнер надел измеряющее стресс кольцо на встречу с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok