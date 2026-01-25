Реклама

05:15, 25 января 2026

На фон дер Ляйен обрушилась волна критики из-за Зеленского

BZ: На Фон дер Ляйен обрушилась волна критики из-за скандала с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен попала под шквал критики из-за коррупционного скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

«Пока ЕС готовит новый многомиллиардный пакет помощи Украине, на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен усиливается политическое давление из-за коррупционного скандала, (...) который затрагивает ближайшее окружение Владимира Зеленского», — отмечается в публикации.

Как утверждается в статье, основной претензией к фон дер Ляйен стало чрезмерно снисходительное отношение к правительству Украины, а также личное выгораживание Зеленского.

«Фон дер Ляйен попала под критику за то, что воздерживается от того, чтобы привлечь именно Зеленского к ответственности, особенно учитывая суммы денег, фигурировавшие в деле», — говорится в материале.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что подавляющая часть одобренного Украине 90-миллиардного кредита пойдет на закупку оружия и военной техники, в которых остро нуждается республика.

