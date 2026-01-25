Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:52, 25 января 2026Мир

На Западе резко высказались о кредите для Украины

Офицер Джереми: Нельзя победить Россию, закидав Украину кредитами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Запад не может победить Россию, закидав Украину кредитами. Об этом заявил бывший офицер Королевского военно-морского флота Великобритании Стив Джереми.

«Нельзя бросаться обеспеченными синтетическими долговыми обязательствами в русских и думать, что так мы можем выиграть войну. Нельзя и кредитами закидывать Украину, надеясь на победу. Россия производит больше снарядов, чем весь Запад вместе взятый», — сказал он.

По его словам, европейские лидеры продолжают направлять свой «Титаник» на «айсберг российской военно-промышленной мощи», не считаясь с последствиями для экономик своих стран.

Ранее председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что подавляющая часть одобренного Украине кредита в размере 90 миллиардов евро пойдет на приобретение оружия и военной техники, в которых остро нуждается Киев. По ее словам, первые средства должны быть направлены Украине в апреле 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина отвергла ключевое требование России на переговорах. Вместо этого Киев нанес самый массовый удар по Белгороду

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Врач предупредил об опасном влиянии зимних холодов на здоровье

    Превосходство России в стратегических вооружениях связали с США

    На Западе резко высказались о кредите для Украины

    Российские военные рассказали о ремонте техники в зоне СВО

    В МИД России одним словом описали отношения с США

    Москвичей попросили не лизать качели

    На фон дер Ляйен обрушилась волна критики из-за Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok