Назван момент наибольшей неадекватности Зеленского в Давосе

Панкратов: Зеленский болезненно отреагировал на слова о регламенте в Давосе

Врач-психотерапевт, эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов проанализировал состояние Владимира Зеленского в Давосе. Он отметил в комментарии aif.ru, что слова Зеленского полны агрессии, но тело и голос выдают истощение.

По его словам, наиболее ярко неадекватность проявилась в болезненной реакции на напоминание о регламенте, когда ведущий попросил Зеленского закругляться. Данная просьба вызвала колкий и нервный ответ: «Что, неинтересно со мной, да?».

«Это говорит об уязвленном самолюбии и усталой, но все еще работающей потребности в подтверждении собственной значимости и центральности», — высказался эксперт. Подобная реакция выдает человека, теряющего связь с реальностью и живущего в иллюзорном мире, где он — центральная фигура, убежден Панкратов.

Ранее врач-нарколог, психиатр Василий Шуров обратил внимание, что Зеленский в Давосе выглядел раздражительным, дерганным и даже агрессивным.