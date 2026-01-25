Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:14, 25 января 2026Бывший СССР

Назван момент наибольшей неадекватности Зеленского в Давосе

Панкратов: Зеленский болезненно отреагировал на слова о регламенте в Давосе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Врач-психотерапевт, эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов проанализировал состояние Владимира Зеленского в Давосе. Он отметил в комментарии aif.ru, что слова Зеленского полны агрессии, но тело и голос выдают истощение.

По его словам, наиболее ярко неадекватность проявилась в болезненной реакции на напоминание о регламенте, когда ведущий попросил Зеленского закругляться. Данная просьба вызвала колкий и нервный ответ: «Что, неинтересно со мной, да?».

«Это говорит об уязвленном самолюбии и усталой, но все еще работающей потребности в подтверждении собственной значимости и центральности», — высказался эксперт. Подобная реакция выдает человека, теряющего связь с реальностью и живущего в иллюзорном мире, где он — центральная фигура, убежден Панкратов.

Ранее врач-нарколог, психиатр Василий Шуров обратил внимание, что Зеленский в Давосе выглядел раздражительным, дерганным и даже агрессивным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге задержаны сотни мигрантов. Что стало причиной беспрецедентного рейда силовиков?

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    На Западе пришли к неожиданному выводу после форума в Давосе

    Раскрыты темы трехсторонних переговоров в Абу-Даби

    В Турции в мусорном баке нашли тело гражданки Узбекистана без головы

    В Британии указали Зеленскому на один факт после его речи в Давосе

    Назван момент наибольшей неадекватности Зеленского в Давосе

    Нарколог прокомментировал поведение Зеленского в Давосе

    Дочь страдающей от тяжелой болезни Тереховой рассказала о ее состоянии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok