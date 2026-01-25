Реклама

Песков назвал преимущество Трампа перед европейскими политиками

Песков: «Бедное поколение» европейских политиков не смогло противостоять Трампу
Андрей Шеньшаков

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал современных европейских политиков «бедным поколением». Об этом он сообщил в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

По мнению Пескова, западные лидеры просто не могут ничего противопоставить агрессивной политике президента США Дональда Трампа.

«Они не способны противостоять напористости Трампа. Сейчас у власти в Европе "бедное поколение", которое подвержено двойным стандартам», — сказал Песков корреспонденту «России 1».

Так он прокомментировал реакцию европейских лидеров на публикацию Трампом переписки с Эммануэлем Макроном.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал Дональда Трампа опытным политиком и высказался о методах его работы. Песков считает, что глава Белого дома отстаивает в первую очередь свои интересы и интересы США.

