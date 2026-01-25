Реклама

Россия
12:28, 25 января 2026Россия

Песков оценил работу Трампа и высказался о его методах

Песков: Трамп — опытный политик, в чей метод входит решать вопросы через силу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evan Vucci / AP

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал американского лидера Дональда Трампа опытным политиком и высказался о методах его работы и приоритетах. Об этом он рассказал в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА Новости.

«Трамп — это опытный политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса — сурового, беспощадного бизнеса», — сказал он.

Официальный представитель Кремля добавил, что Трамп отстаивает в первую очередь свои интересы и интересы США.

Кроме того, Песков высказался о методах американского лидера и заявил, что они заключаются в решении вопросов через силу. «Трамп все-таки является сторонником решения всего "через коленку" по-русски. Он говорит, что решение через силу, по-нашему это решение "нагибать через колено". И те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться», — заявил он, добавив, что главное — России этого не делать.

Ранее Песков заявил о драматическом изменении мира. До этого он прокомментировал работу по урегулированию конфликта на Украине.

