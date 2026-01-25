Песков объяснил важную роль Гренландии для России

Песков назвал Гренландию ключевой точкой глобальной безопасности

Гренландия играет важную роль в вопросах стратегической стабильности и безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину в эфире «Россия 1».

Представитель Кремля подчеркнул, что значение острова выходит далеко за рамки региональной политики. По его словам, Гренландия представляет собой важную стратегическую точку, влияющую на глобальный баланс сил.

Песков отметил, что не стал бы говорить о конкретных угрозах, однако подчеркнул: роль территории с точки зрения стратегической безопасности очевидна. Он дал понять, что подобные регионы неизбежно находятся в фокусе внимания ведущих мировых держав.

В Кремле, как следует из заявления, рассматривают Гренландию именно в контексте долгосрочной стабильности и архитектуры международной безопасности.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп еще до своей инаугурации в январе 2025 года отчитывал премьер-министра Дании Метте Фредериксен по теме Гренландии в течение 45 минут.