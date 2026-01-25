Реклама

Песков рассказал о наказании премьера Канады Трампом

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Марк Карни

Марк Карни. Фото: Stephanie Scarbrough / AP

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как американский лидер Дональд Трамп наказал премьер-министра Канады Марка Карни. Этим он поделился в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

Во время одного из мероприятий, проходивших на Всемирном экономическом форуме в Давосе, канадский премьер заявил, что мир переживает эпоху соперничества великих держав, а мировой порядок, основанный на правилах, уходит в прошлое. Политик призвал «средние державы» держаться вместе и отметил, что страны не должны больше пытаться ладить с Трампом.

Официальный представитель Кремля обратил внимание, что после этого Карни был незамедлительно наказан отзывом приглашения вступить в Совет мира.

Песков также предсказал последствия ссоры с Вашингтоном для Канады. Он допустил, что после заявлений Карни о США и Гренландии страну ждет «большая головная боль». «Не знаю, насколько это болезненно для Канады, но то, что, скажем так, канадцев впереди ожидает большая головная боль — могу предположить с большой долей вероятности», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее Трамп назвал премьер-министра Канады Марка Карни «губернатором» и пригрозил стране 100-процентными торговыми пошлинами.

