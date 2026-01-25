Песков рассказал о реакции Европы на публикацию переписки Трампа и Макрона

Песков заявил о разнице реакций на публикации разговора Макрона и с Путиным

Европа встала на дыбы после того, как Трамп опубликовал переписку с Макроном. Однако такой реакции не было, когда глава Франции показал разговор с Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью с телеканалом «Россия 1»

Ранее Песков назвал американского лидера Дональда Трампа опытным политиком и высказался о методах его работы и приоритетах.

Также Песков высказался о том, в каком мире приходится жить в настоящее время. Он заявил, что Трамп — это опытный политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса — сурового, беспощадного бизнеса.