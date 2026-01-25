Песков заявил о работе России с ЕС в энергетике в условиях жесткой конкуренции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о работе России с Европейским союзом (ЕС) в энергетике в условиях конкуренции. На данную тему он высказался в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, сообщает РИА Новости.

По его словам, России приходилось соперничать с другими странами в сфере энергетики. Однако в настоящее время США навязывают свои требования Европе, которая попала в зависимость от них.

«Мы работали в условиях жесткой мировой конкуренции. А сейчас, когда они [европейцы] отказались сознательно от одного из главных мировых продавцов, они попали зависимость к другому главному мировому продавцу, который диктует условия», — указал Песков.

