15:32, 25 января 2026Россия

Песков заявил о работе России с ЕС в энергетике в условиях жесткой конкуренции

Песков: Россия работала с ЕС в энергетике в условиях жесткой мировой конкуренции
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о работе России с Европейским союзом (ЕС) в энергетике в условиях конкуренции. На данную тему он высказался в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, сообщает РИА Новости.

По его словам, России приходилось соперничать с другими странами в сфере энергетики. Однако в настоящее время США навязывают свои требования Европе, которая попала в зависимость от них.

«Мы работали в условиях жесткой мировой конкуренции. А сейчас, когда они [европейцы] отказались сознательно от одного из главных мировых продавцов, они попали зависимость к другому главному мировому продавцу, который диктует условия», — указал Песков.

Ранее в январе независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов предсказал последствия снижения потолка цен на российскую нефть Евросоюзом.

