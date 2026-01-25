Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:18, 25 января 2026Экономика

В Госдуме предложили снизить НДС для отдельных товаров

Лидер СР Миронов предложил снизить ставку НДС на социально значимые товары
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для социально значимых товаров следует снизить с 10 процентов до 5 процентов, а сам их перечень расширить, добавив туда переработанные овощи, майонез, чай и консервированный горошек. О таком предложении правительству в целях поддержки населения рассказал лидер партии «Справедливая Россия» (СР), депутат Госдумы Сергей Миронов, передает РИА Новости.

По его словам, нынешняя льготная ставка все равно выглядит слишком высокой, хотя она и более чем в два раза ниже, чем для остальных товаров и услуг. За счет каких источников будут компенсированы выпадающие бюджетные доходы, парламентарий не уточнил.

Ранее сообщалось, что в период с 1 по 19 января цены в России выросли на 1,72 процента, что в пересчете на сутки в 2,3 раза больше, чем в первый месяц 2025 года. Центробанк ожидает, что за весь год инфляция не превысит пяти процентов, таким образом, за первые 19 дней выбрана уже треть от прогнозируемого роста цен.

Одной из причин такой динамики эксперты называют повышение НДС с 20 до 22 процентов, предпринятое в целях увеличения доходной части бюджета в текущем году. Также свое влияние оказывает рост тарифов логистических компаний, подорожание бензина и обслуживания техники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина отвергла ключевое требование России на переговорах. Вместо этого Киев нанес самый массированный удар по Белгороду

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Дочь известного экстрасенса обвинили в жестоком обращении с лошадьми

    ВСУ ночью выпустили по Белгороду 24 боеприпаса

    Спрос на услугу отогрева машин в Москве резко вырос

    Россиянин поставил 300 тысяч рублей на матч Counter-Strike 2 и проиграл

    Зафиксирован первый смертельный случай от нового вируса «Нипах»

    Британские туристы напали на многодетную российскую семью в Египте

    Россиянам назвали требующие немедленно выбросить зубную щетку ситуации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok