В Госдуме предложили снизить НДС для отдельных товаров

Лидер СР Миронов предложил снизить ставку НДС на социально значимые товары

Ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для социально значимых товаров следует снизить с 10 процентов до 5 процентов, а сам их перечень расширить, добавив туда переработанные овощи, майонез, чай и консервированный горошек. О таком предложении правительству в целях поддержки населения рассказал лидер партии «Справедливая Россия» (СР), депутат Госдумы Сергей Миронов, передает РИА Новости.

По его словам, нынешняя льготная ставка все равно выглядит слишком высокой, хотя она и более чем в два раза ниже, чем для остальных товаров и услуг. За счет каких источников будут компенсированы выпадающие бюджетные доходы, парламентарий не уточнил.

Ранее сообщалось, что в период с 1 по 19 января цены в России выросли на 1,72 процента, что в пересчете на сутки в 2,3 раза больше, чем в первый месяц 2025 года. Центробанк ожидает, что за весь год инфляция не превысит пяти процентов, таким образом, за первые 19 дней выбрана уже треть от прогнозируемого роста цен.

Одной из причин такой динамики эксперты называют повышение НДС с 20 до 22 процентов, предпринятое в целях увеличения доходной части бюджета в текущем году. Также свое влияние оказывает рост тарифов логистических компаний, подорожание бензина и обслуживания техники.