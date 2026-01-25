Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:16, 25 января 2026Мир

Пушков высказался по ситуации вокруг Гренландии

Пушков заявил, что Арктика становится новой линией разлома Запада и Востока
Екатерина Ештокина

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков высказался по ситуации вокруг Гренландии. Комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, Арктика становится новой линией разлома между Западом и Востоком. «История вокруг Гренландии говорит о том, что в 2026-м году Арктика выдвигается на первый план как регион геополитического соперничества и становится новой линией разлома между геополитическим Западом и геополитическим Востоком», — заявил он.

Материалы по теме:
Вот и поговорили. Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
Вот и поговорили.Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
17 июня 2021
Дружба по расчету США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?
Дружба по расчетуСША захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?
16 мая 2019

При этом Пушков подчеркнул, что планы Трампа о присоединении Гренландии являются попыткой серьезно усилить позиции США на новой «линии фронта».

Именно для этого ему нужна Гренландия, которая до сих пор оставалась, как он сам выразился, «огромным и неудобно расположенным куском льда». Здесь Трамп, конечно же, лукавит: именно расположение Гренландии, дающее выход на Арктику и на Северный морской путь, быстро превращающийся в одну из главных мировых транспортных артерий, прежде всего для России и Китая, является главной причиной интереса США к Гренландии

Алексей Пушковчлен конституционного комитета Совфеда

Ранее в январе Пушков рассказал о бойкоте Евросоюза в отношении Трампа. По его словам, европейские страны решили объявить протест идее Трампа о создании Совета мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков раскрыл реакцию Европы на публикацию переписки Трампа и Макрона

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Заместителя Си Цзиньпина обвинили в передаче США данных о ядерном оружии Китая

    Зеленский наотрез отказался идти на территориальные уступки

    Появилось фото обезображенного лица Пимблетта после поединка с Гейджи

    Пушков высказался по ситуации вокруг Гренландии

    Глава МВД Украины назвал ситуацию в Киеве крайне сложной

    В МИД РФ настояли на освобождении похищенного Мадуро

    В Иране задержаны более 200 участников беспорядков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok