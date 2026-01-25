L'Antidiplomatico: Европейские политики хотят продолжения конфликта на Украине

Европейские политики заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине продолжался еще по меньшей мере полтора года. Об этом сообщает издание L'Antidiplomatico.

Как отмечается в статье, состоявшаяся в Аду-Даби встреча представителей России, Соединенных Штатов и Украины демонстрирует важность международных переговоров, «не считая маргинальных европейских канцелярий, которые пытаются каким-то образом донести свои голоса, но теперь уже подавлены».

При этом L'AntiDiplomatico обращает внимание на циничную позицию европейских лидеров, вынашивающих отнюдь не мирные планы по конфликту на Украине. «На самом деле европейцы (...) интересуются Украиной в очень конкретном смысле и требуют, чтобы [президент Украины Владимир] Зеленский продолжал войну как минимум еще полтора года», — подчеркивает издание.

Ранее бывший офицер Королевского военно-морского флота Великобритании Стив Джереми заявил, что Запад не может победить Россию, закидав Украину кредитами. Он утверждает, что европейские лидеры продолжают направлять свой «Титаник» на «айсберг российской военно-промышленной мощи».