Раскрыты подробности аферы с похищением подростка в Красноярске

Обвиняемая в афере с похищением подростка в Красноярске украла 30 тысяч рублей

Раскрыты подробности аферы с похищением 14-летнего подростка в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк Следственного комитета России.

18-летняя жительница Сургута взяла себе 30,65 тысячи рублей из украденных денег. «Всего забрали из сейфов более 2,5 миллиона рублей — точную сумму устанавливают. Остальное она отдала курьеру», — указал собеседник агентства.

При этом обвиняемая заявила, что также стала жертвой мошенников. По ее словам, они угрожали ей ОМОНом и судом и назвали данные ее близких, отмечает Telegram-канал Kras Mash.

Ранее в январе сообщалось, что обвиняемую в афере с похищением подростка в Красноярске россиянку арестовали на 1 месяц и 27 суток.

До этого стало известно, что якобы похищенного 14-летнего подростка в Красноярске признали потерпевшим.

Школьник ушел из дома вечером 22 января. С заявлением о его пропаже и возможном похищении в полицию обратился его отец — известный красноярский бизнесмен Алексей Капля. Спустя день юношу обнаружили на съемной квартире вместе с неизвестной 18-летней девушкой.