Россиянин поставил 300 тысяч рублей на матч Counter-Strike 2 и проиграл

Клиент букмекерской конторы проиграл 300 тысяч рублей, сделав ставку на полуфинальный матч BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин поставил на победу Team Vitality над Team Falcons в рамках полуфинала турнира с коэффициентом 1,42. Игра завершилась победой Team Falcons со счетом 2:1.

Турнир BLAST Bounty Winter 2026 проходит с 13 по 25 января. Его призовой фонд составляет 1,15 миллиона долларов.

Ранее российский стример Роман Mokrivskiy Мокривский поставил миллион рублей на матч Counter-Strike 2 в рамках StarLadder Budapest Major и выиграл. Россиянин поставил на победу Team Falcons над Team Spirit в рамках 1/4 финала турнира с коэффициентом 2,08 и выиграл два миллиона рублей.