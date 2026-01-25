Реклама

16:22, 25 января 2026

Российская теннисистка Андреева и украинка Свитолина отказались от рукопожатия после матча

Андреева и украинка Свитолина не стали жать руки после матча Australian Open
Андрей Стрельцов
Фото: Jaimi Joy / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева и украинка Элина Свитолина отказались от рукопожатия после матча четвертого круга Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Обычно после завершения матча теннисисты и теннисистки встречаются у сетки, благодарят друг друга и жмут руки. Андреева и Свитолина не стали этого делать, каждая из них пожала руку судье на вышке.

Ранее 25 января Андреева проиграла Свитолиной в двух сетах — 2:6, 4:6. Она была последней россиянкой на Australian Open, впервые с 2018 года никто из представителей страны не сыграет в четвертьфинале турнира.

24 января игроки сборной Украины спровоцировали скандал из-за россиян на чемпионате Европы по футзалу в Латвии, Литве и Словении. Они отказались пожимать руки соперникам из Армении перед матчем. После игры украинская сторона обратилась в контрольно-дисциплинарную инстанцию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с жалобой на игрока соперника Дениса Неведрова, который выступает за российский клуб «Тюмень», и всю сборную Армении за неспортивное поведение.

