Силовики рассказали о ходящих на рейды сотрудниках ТЦК с символикой СС

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) ходят на рейды с символикой СС. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Аудитория заметила на руке одного из ТЦКшников шеврон СС и задалась вопросом принадлежности данного опознавательного знака», — прокомментировал собеседник агентства одно из видео насильственной мобилизации.

Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков озвучил доходы ТЦК от взяток. По его словам, военкомы ежегодно зарабатывают на этом свыше двух миллиардов евро.