Стало известно о задуманном США и Украиной в Донбассе

NYT: США и Украина задумывали размещение войск из нейтральных стран в Донбассе

США и Украина задумывали размещение войск из нейтральных стран в Донбассе. Об этом стало известно The New York Times (NYT).

В материале издания говорится, что американские и украинские переговорщики обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев в части Донецкой области или создание демилитаризованной зоны.

В статье также подчеркивается, что Россия выступает против отправки любых войск НАТО на Украину и настаивает на выводе украинских военных из Донбасса.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснил «Ленте.ру» отсутствие итогов переговоров в ОАЭ продолжением диалога.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Официальных комментариев по итогам встреч дано не было.