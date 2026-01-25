В Финляндии нашли причину желания Трампа завладеть Гренландией

Политик Мема объяснил желание Трампа завладеть Гренландией заработком на оружии

Желание президента США Дональда Трампа завладеть Гренландией нацелено на то, чтобы союзники Соединенных Штатов приобретали у них как можно больше вооружений и увеличивали свои военные бюджеты в рамках Североатлантического альянса. Такое объяснение гренландскому вопросу нашел член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, его цитирует ТАСС.

«Президент Трамп хочет построить "Золотой купол" в Гренландии в надежде отразить атаку любых межконтинентальных баллистических ракет в возможном сценарии третьей мировой войны», — добавил собеседник агентства.

Как указал политик, Гренландия будет обладать стратегически важным значением в случае военных действий в Арктике. Мема также напомнил, что на острове имеются редкие полезные ископаемые, и Штаты желают извлечь из этого выгоду.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс работает над гренландским вопросом за кулисами. Он отказался публично комментировать напряженность между США и их европейскими союзниками из-за требования Трампа взять остров под свой контроль.

