08:50, 25 января 2026

В Финляндии нашли причину желания Трампа завладеть Гренландией

Политик Мема объяснил желание Трампа завладеть Гренландией заработком на оружии
Марина Совина
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Желание президента США Дональда Трампа завладеть Гренландией нацелено на то, чтобы союзники Соединенных Штатов приобретали у них как можно больше вооружений и увеличивали свои военные бюджеты в рамках Североатлантического альянса. Такое объяснение гренландскому вопросу нашел член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, его цитирует ТАСС.

«Президент Трамп хочет построить "Золотой купол" в Гренландии в надежде отразить атаку любых межконтинентальных баллистических ракет в возможном сценарии третьей мировой войны», — добавил собеседник агентства.

Как указал политик, Гренландия будет обладать стратегически важным значением в случае военных действий в Арктике. Мема также напомнил, что на острове имеются редкие полезные ископаемые, и Штаты желают извлечь из этого выгоду.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс работает над гренландским вопросом за кулисами. Он отказался публично комментировать напряженность между США и их европейскими союзниками из-за требования Трампа взять остров под свой контроль.

