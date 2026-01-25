В Иране задержаны более 200 участников беспорядков

Tasnim: Полиция Ирана задержала более 200 участников беспорядков

Полиция Ирана задержала более 200 участников беспорядков в разных провинциях. Информацию приводит агентство Tasnim.

«На настоящий момент в Йезде были обнаружены и задержаны более 150 человек из числа лидеров и основных участников беспорядков, связанных с антиреволюционными группировками, в частности, с сектой бахаитов, группировкой Restart, а также агентов, связанных с монархистами и израильскими СМИ, такими как Iran International», — говорится в публикации.

Уточняется, что еще 19 человек задержаны в провинции Семнан, расположенной на севере страны. При этом 15 из них обвинялись в вандализме в пожарных станций, отделений банков и транспортных средств сил правопорядка. Они были арестованы в городе Шахруд.

18 января президент Ирана сказал об объявлении войны. По его словам, одной из ключевых причин сложной ситуации в жизни народа республики остается «давняя враждебность».