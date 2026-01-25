Реклама

Экономика
10:07, 25 января 2026Экономика

В московский регион пришли 30-градусные морозы

Алина Гостева
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В московский регион пришли 30-градусные морозы. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, данная температура была зафиксирована в Черустях. «Черусти — подмосковный полюс холода, где термометр показывает минус 30,3 [градуса Цельсия]», — указал синоптик.

Также самые низкие температуры отмечаются в Мелихово (минус 29,4 градуса Цельсия), Луховицах (минус 29,2 градуса Цельсия), Серпухове (минус 29,1 градуса Цельсия) и Коломне (минус 28,4 градуса Цельсия).

Ранее в январе метеоролог Михаил Леус назвал срок потепления в Москве.

