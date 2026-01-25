Реклама

Россия
17:03, 25 января 2026Россия

В России аферист похитил груз с техникой Apple на несколько миллионов рублей

В Подмосковье аферист похитил технику Apple на несколько миллионов рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Saad Chaudhry / Unsplash

В России аферист похитил груз с техникой Apple на несколько миллионов рублей. Информацию публикует Telegram-канал Baza.

По данным издания, мужчина в Подмосковье устроился водителем в транспортную компанию «М-Групп» на один день. Так, он предоставил документы на имя Фарида Я. и получил задание выйти в рейс с крупной партией бытовой техники и различных гаджетов от Apple на сумму 4,5 миллиона рублей для магазина DNS.

Отмечается, что во время доставки логисты обратили внимание, что водитель сошел с маршрута и встал на месте в Химках. Руководство предположило, что произошла авария или поломка, и отправило в помощь коллегу. Однако на месте оказалась пустая кабина грузовика.

Компания обратилась в полицию, вследствие чего спустя сутки при попытке сбыть похищенную технику водителя поймали под Тверью. После задержания стало известно, что злоумышленника зовут Арутюн, а при трудоустройстве он воспользовался документами знакомого.

В результате компания смогла вернуть лишь часть техники, а нахождение планшетов и айфонов стоимостью три миллиона рублей осталось неизвестно. При этом Арутюна отпустили, поскольку он стал проходить по делу как свидетель. Известно, что сейчас мужчина работает в другой транспортной компании в Москве.

Ранее в январе россиянам назвали порядок действий в случае передачи кода из СМС мошенникам. В ведомстве призвали немедленно прекращать общение с аферистами, которые получили код.

