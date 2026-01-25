В российском городе объявили «желтый» уровень опасности

В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за понижения температуры

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за понижения температуры. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В российском городе в ночь на 26 января прогнозируются морозы до минус 20 градусов.

По данным Росгидрометцентра, в некоторых районах Петербурга с 00 до 10 часов 26 января будет сильное понижение температуры.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что пока непонятно, какой день станет самым холодным, 25 или 26 января. Заранее спрогнозировать это сложно, поскольку появление и исчезновение облаков постоянно влияет на температуру воздуха.

До этого жители подмосковного Жуковского остались без отопления в 30-градусный мороз.

Представители прокуратуры организовали проверку по факту произошедшего.