Коньков: Сегодня в Арктике создается пространство для войны всех против всех

В настоящее время с учетом деструктивной линии политического Запада в Арктике создается пространство для войны всех против всех, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист высказался о вероятности прямого военного столкновения России и США за эту территорию.

«Конкуренция за Арктику началась не сегодня. Об этом речь идет уже давно. Примечательно, что Антарктида, которая, кстати, является континентом, открытым российскими мореплавателями, — это не колонизированный континент. Существует определенная международная конвенция, которая деполитизирует этот регион. Там можно заниматься только наукой. В отличие от Южного полюса, Северный полюс всегда был политически привлекательным», — рассказал Коньков.

Политолог отметил, что интерес к Арктике можно объяснить близостью к геополитическим центрам, а также в связи с этим доступностью ресурсов.

«Существует Арктический совет, в котором, правда, политический Запад сам сдал свои позиции (...). В попытках отменить Россию повсеместно хлопнули дверью и внутри Арктического совета, и реальной работы не было. Хотя если вести конструктивный диалог, то, вероятно, не было бы той вспышки политической борьбы за Арктику, которая сейчас намечается», — добавил он.

Сегодня с учетом той деструктивной линии, которую политический Запад вел последние годы в Арктическом совете, намечается вакуум и создается пространство для войны всех против всех. Здесь намечается серьезная разделительная линия интересов. Но посмотрим, как разрешится диалог [президента США Дональда] Трампа с Гренландией Александр Коньков доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможном появлении системы противоракетной обороны «Золотой купол» в Гренландии. Он отметил, что российские военные будут самым пристальным образом отслеживать и анализировать эти планы США.

14 января Трамп заявил, что Гренландия нужна США для развертывания «Золотого купола», необходимого для обеспечения национальной безопасности страны.

