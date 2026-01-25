Реклама

06:02, 25 января 2026

Врач предупредил об опасном влиянии зимних холодов на здоровье

Наталия Белова
Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom  

Зимние холода могут стать серьезным стрессом для организма и негативно повлиять на здоровье, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» врач-терапевт Поликлиника.ру Александр Новиков. В частности, он предупредил об опасности для сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

«На морозе сосуды резко сужаются, что может спровоцировать скачки артериального давления и увеличить нагрузку на сердце. Холодный воздух, особенно при резком или глубоком вдохе, может вызывать рефлекторный спазм бронхов. Именно зимой даже у внешне здоровых людей чаще возникают простудные заболевания, и причина не в самом холоде, а в сочетании факторов, которые ослабляют защитные механизмы», — объяснил врач.

По его словам, на холоде местный иммунитет работает хуже, а вирусам проще закрепиться на слизистых. Ситуацию, как предупредил Новиков, усугубляют еще и сухой воздух в помещениях, перепады температур, а также усталость и недосып, которые делают организм особенно уязвимым.

«Поэтому важно сочетать заботу об иммунитете и правильный выбор одежды. Одеваться лучше по принципу многослойности: лучше несколько слоев одежды, чем одна тяжёлая куртка. Это позволяет удерживать тепло и не перегреваться. Обувь должна быть теплой, но не тесной. Особое внимание стоит уделить защите головы, шеи, поясницы, рук и ног, — рекомендовал терапевт. — На улице старайтесь дышать через нос: он согревает и увлажняет воздух. При дыхании ртом холодный воздух напрямую раздражает глотку и бронхи, повышая риск воспалений».

Врач также призвал избегать употребления алкоголя «для согрева» — он создает только иллюзию тепла, на самом деле усиливая теплоотдачу и повышая риск переохлаждения.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные на Москву обрушатся морозы до минус 20-25 градусов ночью и до минус 15-20 градусов в дневные часы. Потепления после них стоит ждать, предположительно, 28 января.

