Вучич раскрыл один из возможных пунктов мирного плана по Украине

Вучич: Один из пунктов плана по Украине может включать вступление страны в ЕС

Один из пунктов мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может включать вступление страны в Евросоюз (ЕС) с 1 января 2027 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе заседания правительства, пишет газета «Вечерние новости».

«Я думаю, что часть мирного плана, если он будет реализован Россией и Украиной, устроит не только обе стороны, но и часть международного сообщества», — отметил глава государства.

Вучич подчеркнул, что некоторые члены ЕС с этим не согласятся — в частности, Чехия, Польша, Венгрия и Словакия. В связи с этим, по его мнению, процедура присоединения к Евросоюзу изменится.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал план Евросоюза по выделению 800 миллиардов долларов на восстановление Украины.