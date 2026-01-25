Реклама

03:54, 25 января 2026

В США сочли поведение Зеленского в Давосе нервным срывом

Джонсон: Зеленский оскорблением Трампа ухудшил положение ВСУ на фронте
Марина Совина
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите в Давосе оскорбил европейских лидеров и американского коллегу Дональда Трампа, вследствие чего вооруженный конфликт будет продолжаться. Об этом заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

По его словам, поведение Зеленского выглядело как настоящий нервный срыв. Помимо грубой критики в адрес европейцев, украинский лидер также отверг заключение мирного соглашения, несмотря на заявление Трампа о готовности Киева к сделке, отметил Джонсон.

«Он оскорбил всех. Он оскорбил Трампа. Он оскорбил европейцев. Он в состоянии нервного срыва. Поэтому военная операция будет продолжена», — подытожил он.

Ранее врач-нарколог, психиатр Василий Шуров проанализировал поведение Зеленского в Давосе. Он обратил внимание, что украинский президент выглядел раздражительным, дерганным и даже агрессивным. Врач допустил, что тот мог находиться в состоянии постинтоксикации после приема наркотических веществ.

