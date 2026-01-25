Основатель клиник Кудаев рассказал о связи потери зубов с риском смерти

Новое масштабное исследование, проведенное японскими учеными и опубликованное в конце ноября 2025 года, показало, что количество сохранившихся зубов напрямую влияет на продолжительность жизни пожилых людей, рассказал основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев. О неочевидной взаимосвязи он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, в течение 7 лет (с 2010 по 2017 годы) исследователи наблюдали за 43 774 пожилыми японцами, чтобы выяснить, как количество оставшихся зубов и использование протезов связаны с риском смерти от разных причин. Данные собирали через анкетирование участников, а также официальные записи о причинах смерти от Министерства здравоохранения Японии, уточнил Кудаев.

По данным ученых, за 7 лет умерло 5 707 человек (13 процентов выборки). Люди с 0-9 зубами имели на 39 процентов больший риск смерти от всех причин, чем те, у кого сохранилось 20 и более зубов. Для обладателей 10-19 зубов риск был выше на 18 процентов. У людей с 0-9 зубами значительно вырос риск гибели от рака (на 31 процент); сердечно‑сосудистых заболеваний (на 37 процентов); респираторных болезней (на 65 процентов); заболеваний пищеварительной системы (в 2 раза); травм и внешних причин (на 62 процента).

Заболевания десен могут провоцировать системное воспаление, повышая риск сердечно‑сосудистых и респираторных болезней. Еще менее очевидно, что следствием сокращения количества общения из-за стеснения и других факторов становятся когнитивные нарушения. Так, не напрямую, но потеря зубов связана с риском падений и травм, что особенно опасно для пожилых Залим Кудаев основатель сети клиник «Зубы за один день»

Также исследование показало, что среди людей с 0-9 зубами те, кто носил протезы, имели меньший риск смерти, чем их ровесники без протезов, поделился эксперт. Особенно снижались риски, связанные с травмами, инфекциями и метаболическими нарушениями, отметил он.

