Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 26 января 2026Ценности

44-летняя Адриана Лима снялась топлес для журнала

44-летняя модель Адриана Лима в откровенном виде снялась для Harper’s Bazaar
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: David Roemer / Harper’s Bazaar

Бразильская супермодель Адриана Лима в откровенном виде снялась для испанской версии журнала Harper’s Bazaar. Материал появился на сайте издания.

42-летняя манекенщица, прославившаяся как одна из «ангелов» Victoria's Secret, предстала на фото топлес, прикрыв грудь руками в кожаных перчатках. Она позировала, сидя боком к камере в белой юбке бренда Loewe из бисерных нитей и сапогах Christian Louboutin.

Известно, что в 2024 году Лима вернулась на подиум после шестилетнего перерыва. По словам модели, она испытывала страх перед данным решением, однако ей помогла поддержка семьи.

«Я боялась вернуться на подиум. И если я сделала это, то только благодаря своим детям: они меня заставили! Они знали, как сильно я это люблю, и убедили меня, что я могу это сделать», — заявила знаменитость.

Ранее в январе 40-летняя нидерландская супермодель и актриса фризского происхождения Даутцен Крус в прозрачном бюстгальтере снялась для Vogue.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Против правой руки Си Цзиньпина возбудили уголовное дело. Чиновник обвиняется в передаче США данных о ядерном оружии Китая

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    В App Store и Google Play появилась игра-симулятор побега из тюрьмы ВСУ

    Десятки сторонников Болсонару пострадали от удара молнии на митинге в Бразилии

    В Британии назвали ключевой удар России по украинской обороне

    В Тегеране дали неутешительный совет солдатам США

    Мирошник назвал цель новых ударов ВСУ по России

    Парам подсказали пикантный способ снизить риск измен

    44-летняя Адриана Лима снялась топлес для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok