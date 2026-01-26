44-летняя Адриана Лима снялась топлес для журнала

44-летняя модель Адриана Лима в откровенном виде снялась для Harper’s Bazaar

Бразильская супермодель Адриана Лима в откровенном виде снялась для испанской версии журнала Harper’s Bazaar. Материал появился на сайте издания.

42-летняя манекенщица, прославившаяся как одна из «ангелов» Victoria's Secret, предстала на фото топлес, прикрыв грудь руками в кожаных перчатках. Она позировала, сидя боком к камере в белой юбке бренда Loewe из бисерных нитей и сапогах Christian Louboutin.

Известно, что в 2024 году Лима вернулась на подиум после шестилетнего перерыва. По словам модели, она испытывала страх перед данным решением, однако ей помогла поддержка семьи.

«Я боялась вернуться на подиум. И если я сделала это, то только благодаря своим детям: они меня заставили! Они знали, как сильно я это люблю, и убедили меня, что я могу это сделать», — заявила знаменитость.

Ранее в январе 40-летняя нидерландская супермодель и актриса фризского происхождения Даутцен Крус в прозрачном бюстгальтере снялась для Vogue.