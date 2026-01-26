Реклама

17:04, 26 января 2026Из жизни

59-летняя женщина родила ребенка

Жительница Китая родила сына в 59 лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Garun .Prdt / Shutterstock / Fotodom

Жительница китайского города Чжанцзяган в провинции Цзянсу установила местный рекорд, став самой возрастной роженицей. Об этом сообщает South China Morning Post.

Пациентка по фамилии Цзоу, которой исполнилось 59 лет, успешно родила сына с помощью кесарева сечения после процедуры ЭКО. Это ее второй ребенок. Женщина решилась на этот шаг, так как страдала от одиночества: ее взрослая дочь живет за границей.

Беременность проходила тяжело: у пациентки поднималось артериальное давление, возникали проблемы с почками и сильно отекали ноги. Врачи тщательно следили за ее состоянием и провели операцию на сроке 33 недели и 5 дней (доношенной считается беременность с 37-й по 41-ю неделю, — прим. «Ленты.ру»). «Она храбрая мать, принявшая этот грозный вызов», — сказала акушерка Го Хуэйпин, принимавшая роды.

В декабре сообщалось, что жительница Китая забеременела в 62 года. Пожилая женщина потеряла единственного сына в январе 2025 года и решила во что бы то ни стало снова стать матерью.

