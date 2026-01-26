Названы реальные цены на гибриды и электромобили в России

«Известия»: Средняя цена нового электрокара или гибрида составила 6,75 млн руб.

По результатам 2025 года средняя стоимость нового электромобиля или гибрида на российском рынке достигла 6,75 миллиона рублей. Такие данные предоставили «Известиям» эксперты сервиса «Авито Авто».

Число предложений о продаже таких автомобилей на платформе за минувший год выросло на 16,9 процента. При этом сегмент гибридных моделей показал еще более заметную динамику. В этом случае количество объявлений увеличилось на 25,9 процента.

Эксперты выделили модели, чья стоимость за это время снизилась. Среди них оказались Evolute i-Joy (на 27 процентов, до 2,92 миллиона рублей) и Voyah Dream (на 17,1 процента, до 8,53 миллиона рублей).

Доступнее стали Evolute i-Pro (снижение на 16,7 процента, до 2,49 миллиона), «АмберАвто» А5 (на 13,9 процента, до 2,93 миллиона) и Evolute i-Space (на 12,5 процента, до 2,94 миллиона рублей).

Наибольший покупательский интерес в прошлом году вызвали модели Voyah Free, Li Auto L7, Evolute i-Space, Ora 03, «АмберАвто» А5, Li Auto L6, Li Auto L9, Zeekr 001, Evolute i-Pro, Tank 500 и 700. Наиболее значительный рост спроса в годовом сравнении показали автомобили марок Evolute (в 2,2 раза) и Tank (на 49,4 процента).

Лидерами по увеличению количества объявлений на площадке стали марки Evolute (на 25,1 процента) и Li Auto (на 20 процентов). Среди моделей максимальный рост предложений был отмечен у Li Auto L7 (на 23,8 процента).

Ранее стало известно, что россияне стали активно скупать новые автомобили двух японских марок.