Атакованный дронами ВСУ танкер заметили в Стамбуле со следами ударов и сняли

Танкер URSUS MARITIMUS, атакованный дронами-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Тамани в ночь на 22 декабря, был замечен в Стамбуле со следами ударов. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Оперштаб Краснодарского края сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников повреждения получил трубопровод, два причала и два судна.

14 января сообщалось, что ВСУ при помощи дронов атаковали танкер Matilda в ста километрах от города Анапа в Краснодарском крае. По данным Минобороны России, судно следовало под флагом Мальты.