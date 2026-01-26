Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:54, 26 января 2026Бывший СССР

Атакованный дронами ВСУ танкер сняли на видео в Стамбуле со следами ударов

Атакованный дронами ВСУ танкер заметили в Стамбуле со следами ударов и сняли
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Танкер URSUS MARITIMUS, атакованный дронами-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Тамани в ночь на 22 декабря, был замечен в Стамбуле со следами ударов. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Оперштаб Краснодарского края сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников повреждения получил трубопровод, два причала и два судна.

14 января сообщалось, что ВСУ при помощи дронов атаковали танкер Matilda в ста километрах от города Анапа в Краснодарском крае. По данным Минобороны России, судно следовало под флагом Мальты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мурманская область четвертый день подряд остается без света. Жителям раздают тушенку и хлеб. Что известно о причинах блэкаута?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Французский политик набросился с критикой на фон дер Ляйен из-за Украины

    Самолет с пассажирами на борту рухнул в США

    Мужчина похитил пятилетнюю девочку и отдал ее на съедение аллигаторам

    Папарацци сняли 56-летнюю Дженнифер Лопес в платье с глубоким декольте во время шопинга

    Муж желающей заниматься только жестким сексом женщины оказался перед тяжелым выбором

    Американский V-Bat вооружат корейской ракетой

    Евродепутат сделал мрачный прогноз насчет отношений России и ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok