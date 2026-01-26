Реклама

19:34, 26 января 2026

Бывший испанский военный оценил европейскую помощь Украине

Бывший испанский военный заявил, что помощь Киеву от Европы затягивает конфликт
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Помощь Киеву, поступающая от Европы, затягивает конфликт. Такое мнение выразил бывший испанский военный, сражавшийся в рядах Вооруженных сил (ВС) России и пожелавший не называть свое имя. Его слова приводит РИА Новости.

«Очевидно, что все эти деньги должны быть использованы для других целей, а не для помощи Украине. Во-первых, потому что помощь Украине таким образом только приводит к бессмысленному затягиванию конфликта, ведь в конце концов ясно, что рано или поздно Россия победит», — сказал экс-военный.

По его словам, за оказание помощи Украине платят обычные жители западных стран. Он также сказал, что посылаемые Киеву деньги должны были быть потрачены на образование, здравоохранение и граждан европейских государств, которые платят налоги.

Ранее американец Джон с позывным Рэмбо объяснил свое участие в спецоперации на стороне России. В зону боевых действий он решил отправиться в конце 2023 года, чтобы позже не жалеть, что не принял в ней участия.

