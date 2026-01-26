Части россиян предсказали погодные коллапсы

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается ухудшение погоды

В Центральном федеральном округе со вторника по четверг, с 27 по 29 января, ожидается ухудшение погоды. О снежных коллапсах сообщили синоптики Росгидрометцентра.

Во вторник, 27 января, в Смоленской области ожидается сильный мокрый снег, гололед. Во Владимирской области — сильный снег. В Брянской области — осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололед. Во вторник и среду, 27-28 января, в Тверской области пройдет сильный снег. В Калужской области также ожидается снег и гололед.

Со вторника по пятницу в Ярославской, Ивановской областях, а также 27-28 января и в ночь на 29 января в Московской области ожидается сильный снег. В среду в Орловской области пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. С 28 по 29 января в Тульской области пройдет мокрый снег, также будет гололед. В четверг ожидается налипание мокрого снега. В Белгородской области — осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Ранее сообщалось, что 27 и 28 января сугробы в Москве могут вырасти до 50 сантиметров.