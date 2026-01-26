Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:09, 26 января 2026Экономика

Части россиян предсказали погодные коллапсы

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается ухудшение погоды
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В Центральном федеральном округе со вторника по четверг, с 27 по 29 января, ожидается ухудшение погоды. О снежных коллапсах сообщили синоптики Росгидрометцентра.

Во вторник, 27 января, в Смоленской области ожидается сильный мокрый снег, гололед. Во Владимирской области — сильный снег. В Брянской области — осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололед. Во вторник и среду, 27-28 января, в Тверской области пройдет сильный снег. В Калужской области также ожидается снег и гололед.

Со вторника по пятницу в Ярославской, Ивановской областях, а также 27-28 января и в ночь на 29 января в Московской области ожидается сильный снег. В среду в Орловской области пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. С 28 по 29 января в Тульской области пройдет мокрый снег, также будет гололед. В четверг ожидается налипание мокрого снега. В Белгородской области — осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Ранее сообщалось, что 27 и 28 января сугробы в Москве могут вырасти до 50 сантиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Найден простой способ быстро снизить уровень тревожности

    Врач оценил целебные свойства супа при проблемах с желудком

    Зеленский раскрыл подробности предстоящей трехсторонней встречи

    Рютте рассказал о тихой работе над снятием ограничений на оружие для Украины

    Москвичей предупредили о резких перепадах давления из-за снегопадов

    Стал известен первый участник плей-офф КХЛ

    Перечислены преимущества новых автобусов в Московском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok