18:23, 26 января 2026

Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка поучиться у Москвы чистке улиц

Дмитриев: Мэру Нью-Йорка Мамдани стоит учиться у Москвы, как чистить улицы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани стоит учиться у Москвы, как чистить улицы от снега. Такой совет американскому политику дал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на странице в соцсети X.

По его словам, у Мамдани вышла хорошая фотосессия, когда он сам чистил снег на улицах Нью-Йорка. Он отметил, что она заслуживает похвалы и иллюстрирует «теплоту коллективизма» в действии.

«Следующий шаг — возможно, стоит взять урок у Москвы, как действительно поддерживать чистоту улиц от снега», — написал Дмитриев.

Ранее Мамдани принял символическую присягу на станции метро, положив руку на Коран. Небольшая церемония состоялась после полуночи 1 января на станции Сити-Холл на Манхэттене.

